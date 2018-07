MasterJob Consultanta SA devine actionar majoritar in societatea Follow Me SRL, controlata de apropiatii fostului primar, Radu Mazare

Stiri pe aceeasi tema

- Proiectul Magurele Science Park a intrat astazi in linie dreapta odata cu conferinta „We are inventing the future! Our bet on science”, unde presedintele Klaus Iohannis a declarat ca „acest proiect poate stopa sau chiar inversa exodul de talente din domeniul cercetarii”. La start, proiectul…

- Ministerul Afacerilor Interne (MAI) anunta luni ca va fi deschis un nou centru pentru pasapoarte in Bucuresti, in Sectorul 3, ca masura pentru buna gestionare a eliberarilor de pasapoarte din perioada de vara, in contextul noii legi privind prelungirea termenelor pasapoartelor electronice, act normativ…

- Codrin Stefanescu, secretarul general adjunct al PSD, a declarat ca mitingul de sambata va fi „urias” si ca sunt probleme serioase legate de transport, in sensul ca cererea de a veni la Bucuresti ajunge sa fie in unele judete de 20 de ori mai mare decat „ce se poate pune la dispozitie”. Codrin Stefanescu…

- Hamid-Nicola Katrib este un artist nascut in Bacau, plecat apoi cu familia in Liban, unde a studiat design interior la facultate, reintors in Romania pentru a lucra ziua ca arhitect și noaptea ca pictor. Acum a ajuns sa aiba o expozitie permanenta in America. Este imposibil sa rezumi in cateva fraze…

- Dornic de puțina relaxare, un tanar din București a mers cu hamacul intr-un parc din sectorul trei. L-a instalat și a inceput sa citeasca o carte. Insa barbatul s-a putut bucura de relaxarea mult dorita timp de numai 30 de minute. ”La 30 de minute dupa ce mi-am pus hamacul, a venit un agent de la politia…

- Copiii de la o gradinița din București au ajuns la spital cu simptome ale unei toxiinfecții alimentare dupa ce ar fi consumat mancarea preparata in unitatea de invațamant. Pana in acest moment la camerele de garda s-au prezentat 10 copii insoțiți de parinți. Polițiștii Secției 11 au inceput o ancheta.…

- Primarul Sucevei, Ion Lungu, a anunțat ca astazi a participat, la Palatul Administrativ, la o intilnire cu ambasadorul Germaniei la București, Cord Meier-Klodt, iar Excelența Sa a promis ca va aduce un grup mare de oameni de afaceri din Bavaria. El a amintit ca in urma cu 13 ani, Ambasada a acordat…

- Mihaela Radulescu este datoare statului roman, iar suma pe care o are de achitat nu este deloc mica. Printr-o instiintare de pe site-ul ANAF, vedeta este somata sa isi achite datoriile la bugetul de stat, in calitate de administrator al unei firme private. Conform surselor, Mihaela Radulescu are…