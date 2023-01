Stiri pe aceeasi tema

- Unul dintre cei mai doriti DJ din line up ul de festival, DIMITRI VEGAS, vine pe scena principala a primei editii a festivalului Massif, care va avea loc in perioada 3 5 martie in Poiana Brasov. In premiera pentru scena unui festival din Romania este faptul ca in deschiderea show ului sau va mixa sotia…

- O adolescenta in varsta de 17 ani din Galati a fost grav ranita, vineri, dupa ce s-a accidentat in timp ce se afla in Masivul Postavaru. Elicopterul SMURD Brasov nu a putut interveni din cauza conditiilor meteorologice, astfel ca fata a fost coborata de salvamontisti pana la baza partiei. Politia judeteana…

- Tabloidul Bild speculeaza ca Manuel Neuer (36 de ani), care tocmai și-a fracturat tibia dreapta la schi, e posibil sa nu mai apere din vara la Bayern: „Se recupereaza tot mai greu, iar daca clubul decide sa-l readuca pe Nubel, acesta a spus ca vine doar in cazul in care va fi numarul unu”. Fractura…

- MASSIF, cel mai nou și așteptat concept de divertisment de la munte, din România, va avea loc în Poiana Brașov, în perioada 3-5 martie 2023. Evenimentul vine cu o poveste nouă și este organizat de creatorii celor mai mari festivaluri de muzică din România și nu numai, UNTOLD și Neversea.…

- Festivalul UNTOLD a adus și in 2022 cei mai buni DJ-i și producatori din lume in Romania. 6 din top 10 cei mai buni DJ-i ai planetei, top realizat de publicația DJ Mag și publicat aseara in cadrul show-ului Top 100 DJs, au facut show-uri memorabile in aceasta vara pe Cluj Arena, la unul dintre […] Articolul…

- Dupa ce au lansat impreuna albumul “Traume & Coșmaruri”, material ce a facut 500.000 de streams doar pe platforma Spotify in doar 3 zile, single-ul “Te Sun” by RAVA & NANE a ajuns numarul 1 pe toate platformele de streaming importante din Romania (Youtube, Spotify, Apple Music, Soundcloud etc.), fapt…