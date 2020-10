Masked Singer România LIVE VIDEO ONLINE STREAMING PRO TV: măştile aduc un obiect personal în faţa detectivilor Masked Singer Romania LIVE VIDEO ONLINE STREAMING PRO TV: Daca pana acum, maștile aduceau informații despre cariera și viața lor publica, in aceasta seara, fiecare masca va pune pe tava, in fața publicului, un obiect personal. Acela va fi momentul in care cei patru detectivi iși dau seama ca sunt in cautarea adevarului pe piste greșite. Masked Singer Romania LIVE VIDEO ONLINE STREAMING PRO TV Masked Singer Romania LIVE VIDEO ONLINE STREAMING PRO TV Pe scena Masked Singer Romania vor urca in aceasta seara: Panda, Iepurele, Leoaica, Vulpoiul, Capacunul și Corbul. Reprezentația Leoaicei și obiectul personal pe care aceasta-l va aduce pe scena… Citeste articolul mai departe pe romaniatv.net…

Sursa articol si foto: romaniatv.net

