Masinile zburatoare ar putea atrage in 2020 investitii de milioane de dolari Taxiurile aeriene electrice, cunoscute in mod oarecum inselator drept "masini zburatoare", ar putea atrage in 2020 milioane de dolari de la investitori care isi vor reorienta o parte din fondurile alocate startupurilor implicate in transporturile terestre, potrivit unui studiu.



Afacerile inca noi cu taxiuri aeriene electrice "au potentialul sa perturbe semnificativ peisajul mobilitatii urbane", dar intampina inca obstacole semnificative in privinta comercializarii si profitabilitatii, potrivit studiului intitulat 2020 Emerging Technology Outlook

