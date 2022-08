Administratia Fondului pentru Mediu va lansa, in septembrie, Programul privind casarea autovehiculelor uzate. Programul va permite scoaterea din uz a masinilor mai vechi de 15 ani. Presedintele AFM, Laurentiu Neculaescu, a anuntat ca programul va avea o valoare de 500 de milioane de lei si va fi implementat cu sprijinul unitatilor administrativ-teritoriale (UAT). 3000 lei […] The post Mașinile mai vechi de 15 ani, casate din septembrie. Cat va fi prima de casare first appeared on Ziarul National .