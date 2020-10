Stiri pe aceeasi tema

- Retroparada Toamnei revine la Timișoara și in plina pandemie de Covid-19. Organizat de Retromobil Club Romania, evenimentul nu va mai cuprinde și o expoziție, ci doar o defilare a automobilelor de epoca prin oraș. Pandemia de Covid-19 i-a facut pe organizatorii Retroparadei sa renunțe la clasica expoziție…

- Dupa multe zile cu soare si temperaturi ridicate, toamna a venit si la malul marii. Vantul si ploaia au stricat planurile turistilor. Cum optiunile de distractie pe litoral sunt putine cand vremea e capricioasa, unii s-au relaxat la terase ori au fotografiat marea agitata.

- Zeci de mii de californieni au fost nevoiti sa isi paraseasca locuintele, vineri, in urma ordinelor de evacuare, in pofida unui val de caldura si a pandemiei, din cauza incendiilor declansate de fulgere, care fac ravagii in regiunile uscate de lipsa precipitatiilor din zona San Francisco Bay si din…

- Comitetul Judetean pentru Stuatii de Urgenta din Timis a stabilit ca masca sa devina obligatorie in toate spatiile aglomerate, inclusiv in zonele centrale ale localitatilor odata cu prelungirea starii de alerta. Masura nu se aplica la Timișoara.Delimitarea zonelor centrale, precum si intervalul…

- Potrivit sursei citate, soferul autoturismului a murit in urma impactului. „Un tren de calatori, care circula pe relatia Bistrita - Vatra Dornei, a surprins si accidentat in gabaritul caii ferate un autoturism. In urma impactului, soferul autoturismului a decedat, autovehiculul fiind blocat sub locomotiva…

- Mișcare surpriza pe scena politica locala – dupa ce Adrian Orza a anunțat, in urma cu cateva zile, ca se retrage din cursa pentru Primaria Timișoara, a primit o propunere surpriza. Marius Craina, candidatul Pro Romania, pentru funcția de primar al Timișoarei, i-a propus lui Orza sa vina alaturi de el…

- Romanii sositi pe calea aerului in Grecia sunt primiti doar cu test negativ Începând de astazi, românii sositi pe calea aerului în Grecia sunt primiti doar daca prezinta un test negativ de COVID-19, prelevat cu maximum 72 de ore înainte. Cei care nu au avut timp…

- Atacarea carantinei/izolarii obligatorii este reglementata intr-o asemenea maniera, incat devine un drept iluzoriu si nu unul concret, efectiv. Nu sunt reglementate modalitatile ca o persoana izolata sa poata sesiza instanta, atrage atentia APADOR-CH. Calea de atac impotriva izolarii si a carantinei…