Maşinile autonome au blocat o stradă din San Francisco Vreme de mai multe ore, o strada din San Francisco a fost complet blocata de masinile autonome folosite drept taxiuri de Cruise, companie finantata de General Motors si Honda. A fost suficient ca una dintre masinile Cruise sa se opreasca in drum. Apoi, la scurt timp, alte masini autonome au ajuns in acelasi loc si s-au oprit una in spatele celeilalte, pe mai multe randuri. Martorii oculari spun ca, in total, s-au adunat peste zece masini autonome, care au tinut strada blocata vreme de mai multe ore. Conform acestora, angajatii companiei au ajuns la fata locului dupa aproximativ 20 de minute, insa… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

