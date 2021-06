Stiri pe aceeasi tema

- Anglia a invins-o pe Croația, scor 1-0, in primul meci al grupei D de la Euro 2020. Anglia a inceput mai bine jocul, și-a respectat statutul de favorita in primele minute, iar bara lui Foden (6), plus ocazia ratata de Kalvin Phillips cateva zeci de secunde mai tarziu anunțau un meci lejer pentru trupa…

Iubitorii de cultura sunt așteptați și in acest an la Muzeul de Istorie din Turda, sambata, 12 iunie cu ocazia derularii celei de-a 17-a ediții a Nopții Muzeelor.

- Trei surori din Nepal au cucerit miercuri varful Everest, conform companiei care a organizat expeditia lor. Ele au devenit astfel primele trei surori care au reusit sa cucereasca impreuna cel mai inalt munte din lume, relateaza Xinhua.

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, afirma ca, la 16 ani de la semnarea Tratatului de aderare a Romaniei la Uniunea Europeana (UE), actualii politicieni "nu sunt in stare" sa trimita Comisiei Europene "un plan coerent" care sa respecte cerintele in privinta PNRR. Potrivit liderului social-democrat,…

- Muzeul Național al Bucovinei organizeaza in perioada 15 aprilie – 31 mai 2021, expoziția de grafica și pictura a artistului plastic Magdalena Radulescu (n. 16 februarie 1902 la Ramnicu Valcea – m. 4 martie 1983 la Paris). Expuse pe simezele salii care inchide cercul Galeriei Permanente a Muzeului de…

- Masini de Epoca Palas 1 of 8 Mașinile de epoca nu sunt simple autoturisme, ci sunt piese de colecție, la fel de valoroase precum o creație de arta. Cateva dintre aceste celebre minuni ale tehnologiei pot fi admirate la Palas, unde sunt expuse zece mașini produse in Statele Unite ale Americii și in Marea…

- Hansi Flick, Edin Terzic, Juergen Klopp si Thomas Tuchel au scris istorie, facand din Germania prima tara cu patru antrenori in sferturile de finala ale Ligii Campionilor la fotbal, noteaza DPA, Bayern Munchen, detinatoarea trofeului, antrenata de Hansi Flick, si Chelsea, pregatita de Thomas…