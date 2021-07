Masini lovite, pomi scosi din radacini si o terasa luata pe sus. O furtuna de cateva minute a facut pagube minore la Lugoj

Lugojul s-a aflat timp de o ora sub o avertizare de cod galben. Previziunea meteorologilor s-a adeverit la cateva minute dupa avertizare si Lugojul a fost lovit de furtuna de mica putere. In timp ce vantul sulfa cu putere, a plouat si a cazut grindina. In mai multe zone din oras, echipele de interventie au fost solicitate sa intervina pentru ca terasa unui bar a fost luata pe sus de vant si “fixata” in mijlocul drumului, asta dupa ce a lovit o masina. Intr-o alta zona din oras un copac a fost smuls din radacini. Chiar daca furtuna nu a durat mult au fost si cateva strazi inundate. Primele informatii…