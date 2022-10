Mașini electrice: un outsider atacă America și Europa A-și vedea mașinile electrice ruland pe drumurile americane pana la sfarșitul anului este pariul oarecum nebunesc al marcii VinFast, deținuta de cel mai mare grup privat din Vietnam. Modelele VinFast sunt din in ce mai populare in țara de origine,insa atacarea pieței americane, patria Tesla, pare o strategie riscanta intr-o industrie deja aglomerata. In mai […] The post Mașini electrice: un outsider ataca America și Europa first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

