- Slujba de pomenire a Dariei Dughina a avut loc ieri in centrul de televiziune Ostankino din Moscova. Tatal ei, ganditorul ultranaționalist Alexander Dugin, a spus ca „a murit pentru Rusia, pentru popor”.

- Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a negat, marți, ca țara sa ar avea vreo implicare in cazul asasinarii Dariei Dughina, afirmand ca suspectul in cazul comiterii acestui atac nu este cetațean ucrainean, relateaza CNN . „Aceasta nu este responsabilitatea noastra”, a declarat Zelenski, la Kiev,…

- Un oficial numit de ruși in orașul Herson din sudul Ucrainei, aflat sub regim de ocupație rusa, a fost ucis in ceea ce pare a fi un atentat cu mașin-capcana, informeaza vineri presa de stat din Rusia, potrivit The Moscow Times.

- Centrele comerciale sunt amenințate cu inchiderea, vanzarile de mașini au scazut la un nivel istoric, iar rata saraciei din Rusia a crescut vertiginos, pe masura ce sancțiunile occidentale declanșate de invadarea Ucrainei incep sa loveasca profund mediul de afaceri, scrie The Times.

- Fostul presedinte rus Dmitri Medvedev si-a exprimat marti, cu virulenta, "ura" fata de "degenerati" care vor "moartea" Rusiei, declaratii care ilustreaza o escaladare a unor oficiali de la Moscova, in toiul Razboiului rus din Ucraina, relateaza AFP. "Sunt intrebat adesea de ce postarile mele pe Telegram…

- De la inceputul invaziei inițiat de catre Rusia in Ucraina, Dmitri Medvedev, vicepreședinte al Consiliului de Securitate al Rusiei și fostul președinte, a tot aruncat in stanga și in dreapta amenințari și declarații rasunatoare in tot ce se afla in afara hotarelor țarii sale. Mai nou, Medvedev și-a…

- Intr-o zona ocupata temporar de Rusia in regiunea Donetk (estul Ucrainei), soldati angajati prin contract in armata rusa i-au amenintat cu moartea pe generalul Valeri Solodciuk si pe garzile sale de corp, provenind din trupele speciale, dupa ce acesta venise pentru a-i forta sa reia un atac impotriva…

- Mai multe mașini ale Ministerului Situațiilor de Urgența din Rusia au fost amplasate cu ecrane și boxe uriașe in cartiere din Mariupol. Multe dintre cladirile de locuințe din oraș, facute una cu pamantul, nu au electricitate și televiziune. Ca urmare, televiziunea le este livrata locuitorilor din Mariupol…