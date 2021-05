Stiri pe aceeasi tema

- Judecand dupa faptul ca reprezentantii autoritatilor locale, primari, consilieri, presedinti de consilii judetene, sunt alesi prin vot direct de catre cetateni, se poate trage concluzia ca in Romania exista o democratie autentica. Cu toate ca au trecut 30 de ani de cand avem alegeri democratice inca…

- Dupa ce cinci parlamentari PNL si unul de la USR PLUS au initiat un nou proiect legislativ pentru desfiintarea Institutului Revolutiei Romane, in urma deciziei CCR care a declarat neconstitutionala ordonanta de urgenta care viza desfiintarea institutului, Ion Iliescu a decis sa faca un pas in spate…

- Poate la intelegere cu Klaus Iohannis, in plina criza pandemica, partial si politica, Ludovic Orban „nu exclude” candidatura lui la alegerile prezidentiale. Anuntul sau a facut mai putine valuri decat al premierului Citu care, nici el „nu exclude” sa candideze pentru functia de presedinte al PNL. Pentru…

- Curtea Constituționala a decis, miercuri, ca legea prin care Guvernul desființa Institutul Revoluției Romane este neconstituționala, potrivit G4Media. Senatul a votat la mijlocul lunii februarie desființarea Institutului Revoluției Romane, condus de fostul președinte Ion Iliescu. Decizia a fost adoptata…

- Un pas inainte și trei inapoi, incat Romania a ajuns in mainile te miri cui. In absența unei justiții funcționale, cu instanțe de pe alte planete hotarand arogant și criminal in numele statului roman, in spețele incredințate, societatea romaneasca a fost deposedata de minime criterii. Moral, intelectual,…

- In timpul unei conferințe de presa pe care o susținea, joi, la sediul central al PSD, liderul formațiunii, Marcel Ciolacu, a scos din buzunarul interior al costumului un document, moment in care au ieșit la vedere mai multe bancnote de 50 de lei și de 100 de lei. Momentul nu a fost ratat de…

- Exista personaje care traiesc din scandaluri, pe care le numesc ipocrit ”lupta”. Din pacate, unii ajung chiar in poziții inalte, aducand cu ei și parghiile specifice: dezbinarea, radicalismul inept, scandalul din orice. In acest fel, tarasc in promiscuul scandalului și funcția deținuta. © Photo…

- Președintele Klaus Iohannis și alți doi prezidențiabili, Dacian Cioloș și Rareș Bogdan, au sarit pe justiție pentru ca nu s-a aliniat propriei lor opinii despre cum ar fi trebuit sa decurga cercetarile in dosarul 10 august.Cand președintele Ion Iliescu și premierul Adrian Nastase, fara sa o declare…