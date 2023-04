Mașină spulberată de tren pe calea ferată. Printre răniți se află și un copil de 7 ani O mașina a fost spulberata de un tren pe calea ferata, in județul Vaslui. Cel puțin doua victime, printre care și un copil de șapte ani, au ramas incarcerate. O masina a fost lovita, duminica, de un tren, la Rosiesti, in judetul Vaslui, fiind anuntate trei victime neincarcerate. ”Din primele informatii, in accident sunt implicate un autoturism si o garnitura de tren. Exista posibilitatea de a fi trei victime neincarcerate”, au mai transmis pompierii. n accident sunt implicate un autoturism și o garnitura de tren. Detașamentul de pompieri Vaslui intervine cu o autospeciala pentru descarcerare,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

