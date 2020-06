Mașina șefului Poliției de Frontieră Vișeu de Sus a fost incendiată Mașina șefului Poliției de Frontiera Vișeu de Sus a fost incendiata in noaptea de duminica spre luni. Anchetatorii nu exclud varianta ca mașina sa fi fost incendiata de contrabandiștii de țigari, potrivit Mediafax. Potrivit Poliției Maramureș, un barbat din comuna Moisei a sesizat Poliția ca pe drumul principal in zona Izvorul Dragoș are loc un incendiu de mașina. Pompierii au stins incendiul și au stabilit cauza probabila ca fiind folosirea intenționata a sursei de aprindere. Citește și: PSD a gasit voturile pentru demiterea Guvernului Polițiștii au intocmit dosar… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

