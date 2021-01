Mașină răsturnată la Teliu. O persoană, captivă în resturile autoturismului Inspectoratul pentru Situații de Urgența (ISU) Brașov a fost solicitat sa intervina pentru a acorda primul ajutor in cazul unui accident rutier produs in Teliu. Este vorba despre un autoturism rasturnat. Din primele informații, exista și o victima incarcerata, care este conștienta. „Intervine Detașamentul 2 Brașov cu un echipaj de descarcerare, o autospeciala de stins incendii cu apa și spuma, echipajul SMURD de terapie intensiva cu medic și un echipaj de la Serviciul Județean de Ambulanța”, a precizat purtatorul de cuvant al ISU Brașov, plutonier major Luiza Danila. Daca apreciezi acest articol,… Citeste articolul mai departe pe newsbv.ro…

Sursa articol si foto: newsbv.ro

