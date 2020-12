Stiri pe aceeasi tema

- Oricine și-ar dori sa fie in locul Oanei Mizil. Doar de un telefon este nevoie ca vedeta sa fie așteptata la scara de cea mai scumpa mașina a soțului. Mai mult decat atat, ea are oameni care ii satisfac orice aroganța suprema la care viseaza.

- Mario Fresh face schimbare dupa schimbare! Dupa ce și-a achiziționat o mașina foarte scumpa, cu valori ce se ridica la cateva zeci de mii de euro, iubitul Alexiei Eram și-a tunat bolidul de lux, din nou! Iata cum arata acum „bijuteria pe patru roți” a artistului!

- Fiica barbatului decedat in urma unui accident rutier produs pe 7 decembrie dimineata, la iesire din Constanta, spre Cumpana, face un apel disperat pe retelele de socializare. Tanara doreste sa puna cap la cap cum s a petrecut accidentul unde tatal sau ar fi fost lovit o masina care transporta militari…

- Așa mama, așa fiica! Fetița lui Marcel Pavel a moștenit pasiunea pentru arta de la parinții ei și cum altfel cand el este unul dintre cei mai mari cantareți, iar ea printre cele mai grațioase balerine? Violeta Pavel iși susține fiica in lumea dansului și se asigura ca nu lipsește de la nici o lecție.

- Daca mereu a spus ca e mandru de ginerele sau, oare ce va spune de data aceasta Victor Pițurca la vederea imaginilor surprinse de paparazzii Spynews.ro? Mihai Naboiu a baut pahar dupa pahar, iar apoi a plecat cu mașina!

- Un Mercedes de lux, care valoreaza aproape 150.000 de euro, a fost incendiat intenționat de proprietarul satul sa aiba fel de fel de probleme cu mașina, scrie Auto Blog, care preia filmarea de pe canalul de youtube al unui vloger rus.Mikhail Litvin, un tanar vloger rus, a decis sa protesteze intr-un…

- Kira Hagi a fost surprinsa de SpyNews așa cum nu mulți au avut ocazia sa o vada pana acum, in compania unui tanar misterios și tare chipeș. Așa cum se poate observa in imagini, Kira și baiatul respectiv au petrecut ceva timp in mașina, la ceas de seara, discutand. Buna dispoziție a fost prezenta…

- Adrian Ropotan traiește pe lux și opulența, iar asta nu o spunem noi, ci o arata chiar el. Fotbalistul a ieșit in oraș cu noul bolid de lux de care nimeni nu trebuie sa se atinga! Iata cum a fost surprins de paparazzi Spynews.ro alaturi de soția lui!