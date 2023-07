Mașină lovită de tren la Bumbești-Jiu O mașina a fost lovita de un tren sambata seara, la o trecere de cale ferata din Bumbești-Jiu, județul Gorj. Un șofer nu a observat trenul care se apropia, iar mașina a fost lovita de locomotiva, in partea din fața. In autoturism se aflau trei persoane. Una singura a primit ingrijiri medicale la fața locului, insa a refuzat transportul la spital. Circulația feroviara a fost reluata rapid. Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol: gds.ro

