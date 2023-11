Mașină lovită de locomotiva trenului Suceava - Putna Un microbuz a fost lovit de trenul regio 5627 care circula pe ruta Suceava – Putna. Accidentul s-a petrecut marți dupa-amiaza, la o trecere la nivel de cale ferata din Radauți. Incidentul s-a soldat doar cu pagube materiale, mai exact avarii ale autovehiculului lovit de locomotiva ... Citeste articolul mai departe pe monitorulsv.ro…

Sursa articol si foto: monitorulsv.ro

Stiri pe aceeasi tema

- O tanara de 15 ani a fost lovita in plin de o mașina deși se angajase in traversarea regulamentara a strazii pe la trecerea pentru pietoni. Accidentul a avut loc joi pe strada Mihai Eminescu din Gherla in jurul orei 17. Minora a ajuns ulterior la spital. „Din primele cercetari efectuate la fața, polițiștii…

- Accident intre Alba Iulia și Micești. O femeie a fost lovita de o mașina, in timp ce traversa strada O femeie a fost surprinsa și accidentata, de un autoturism, in timp ce traversa strada Calea Moților din Alba Iulia, au transmis marți reprezentanții IPJ Alba. Accidentul s-a produs in zona intesecției…

- O ursoaica a fost lovita de o mașina, in județul Harghita, iar autoritațile au luat decizia sa o eutanasieze. Va avertizam ca urmeaza imagini și informații cu puternic impact emoțional! Accidentul s-a produs in momentul in care ursoaica incerca sa traverseze strada, alaturi

- Accidentul rutier s-a petrecut in ziua de miercuri, 30 august 2023, la amiaza, pe Calea Unirii din municipiul Suceava. Autoturismul a lovit cei patru oameni de pe trotuar și s-a oprit intr-un stalp, fiind grav avariat.

- Trafic dirijat pe strada 1 Decembrie 1918, din orașul Nehoiu, in urma unui accident rutier. Potrivit IPJ Buzau, autoturismul condus spre intersecția cu DN10, de catre un conducator auto de 59 de ani, din Nehoiu, a surprins și accidentat un pieton care s-a angajat in traversarea drumului. Accidentul…

- Patru tineri au murit si unul este in coma dupa ce mașina in care se aflau a intrat intr-un stalp. Tinerii, membri ai unui ansamblu folcloric, se intorceau de la o reprezentatie. Accidentul a avut loc in noaptea de duminica spre luni, in localitatea suceveana Dorna Catrenilor. Conform presei locale,…

- La data de 21 august 2023, ora 3:35, un tanar in varsta de 19 de ani din comuna Dornesti, judetul Suceava, in timp ce conducea autoturismul prevazut cu post de conducere pe partea dreapta , circuland pe DN 17 din comuna Dorna Candrenilor, din directia Bistrita catre Vatra Dornei, a parasit partea carosabila…