Stiri pe aceeasi tema

- „Polițiștii din cadrul Poliției municipiului Cluj-Napoca, au fost sesizați la data de 17 ianuarie a.c., in jurul orei 20.20, pentru a interveni la un accident de circulație produs pe strada Alexandru Vaida Voevod, din municipiul Cluj-Napoca, soldat cu ranirea unui pieton.Din primele informații, conducatorul…

- Polițiștii rutieri au intervenit la un accident rutier sesizat prin apel 112. Din primele date, in Garoafa, pe DN2 E85, un pieton care se angajase in traversarea strazii pe trecerea de pietoni a fost acroșat de un auto, care circula pe sensul Focșani-Bacau. Victima, un barbat de circa 60 de ani, din…

- Un barbat de 61 de ani a fost grav ranit joi dimineața, dupa ce a fost lovit de o mașina in timp ce traversa strada, la Turda.„Polițiștii din cadrul Poliției municipiului Turda au fost sesizați in jurul orei 07.00, pentru a interveni la un accident de circulație produs in zona Pieței Romane, din municipiul…

- Doi pietoni, o femeie și un barbat, au fost loviți sambata seara de o mașina al carei șofer ar fi pierdut controlul direcției și a patruns pe trotuar, in Galați, anunța Mediafax. Potrivit IPJ Galați, polițiștii au fost sesizați prin apel la 112 cu privire la producerea unui accident rutier…

- Un copil care a coborat din autobuzul scolar, in comuna Cosoba, din judetul Giurgiu, a fost lovit in plin, chiar pe trecerea de pietoni, de o masina care circula cu viteza, informeaza Observatornews . Baiatul de 14 ani a fost aruncat cativa metri in aer, dupa care s-a prabusit pe asfalt. In urma impactului,…

- Accidentul rutier s-a produs duminica seara, pe o strada din municipiul Roman iar la volan se afla un tanar din judetul Braila."Din primele cercetari a reiesit ca, in timp ce un barbat, de 29 de ani, din judetul Braila, conducea un autoturism pe strada Stefan cel Mare din municipiul Roman, a surprins…

- Azi, 11 noiembrie, ora 10.15, polițiștii Biroului Rutier Baia Mare au fost sesizați cu privire la producerea unui accident rutier pe bulevardul Republicii din municipiu. Deplasați la fața locului, polițiștii au constatat faptul ca un autoturism condus de catre un barbat de 69 de ani din Baia Mare a…

- Azi, 11 noiembrie, ora 10.15, polițiștii Biroului Rutier Baia Mare au fost sesizați cu privire la producerea unui accident rutier pe bulevardul Republicii din municipiu. Deplasați la fața locului, polițiștii au constatat faptul ca un autoturism condus de catre un barbat de 69 de ani din Baia Mare a…