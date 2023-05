Mașină Google Street View, izbită în plin de tren Un apel la 112 sesiza faptul ca in comuna Butoiești s-a produs un accident rutier intre un autoturism aparținand Google Street View și un tren. La scurt timp dupa apel, la fața locului s-au deplasat polițiștii din cadrul Poliției oraș Strehaia. In urma verificarilor efectuate, au stabilit ca un barbat de 51 de ani in timp ce conducea un autoturism in localitatea Butoiești, la trecerea la nivel cu calea ferata dubla fara bariere, semnalizata prin indicatoare rutiere și semnale acustice și luminoase, nu a acordat prioritate de trecere trenului și a intrat in coliziune cu acesta. Impactul a fost… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

