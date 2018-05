Masina cazuta intr-un lac din Arad. Doua tinere au murit Un alt accident dramatic a cauzat decesul a doua tinere. Autoturismul in care se aflau acestea, impreuna cu doi baieti, a cazut in lacul Ghioroc, din judetul Arad. Tinerii au reusit sa iasa din masina, fetele, insa, nu. S-a dat alarma, in incercarea de a le scoate cat mai repede din apa. La fata locului […] Masina cazuta intr-un lac din Arad. Doua tinere au murit is a post from: Ziarul National Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

