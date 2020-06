Maşină căzută în mlaştină. Accident ciudat pe DN1 Pompierii militari din cadrul ISU Sibiu - Punct de lucru Avrig au intervenit de urgența cu un echipaj de pompieri și un echipaj de prim-ajutor calificat SMURD, pe DN1 Bradu unde un autoturism a ieșit de pe partea carosabila intr-o zona mlaștinoasa. Soferul, un barbat de circa 26 de ani, a fost ranit si transportat la UPU Sibiu pentru investigații medicale. Citeste articolul mai departe pe romaniatv.net…

Sursa articol si foto: romaniatv.net

