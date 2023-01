Mașină a Poliției Locale Timișoara, implicată într-un accident de circulație. Două femei au fost rănite Polițiștii Biroului Rutier Timisoara au fost solicitați sa intervina, sambata seara, in jurul orei 23:05, la un accident rutier petrecut la intersecția bulevardului I. C. Bratianu cu strada Michelangelo din Timișoara, incident soldat cu ranirea a doua persoane. Ajunși la fața locului, polițiștii au constatat ca in evenimentul rutier au fost implicate o autospeciala a […] Articolul Mașina a Poliției Locale Timișoara, implicata intr-un accident de circulație. Doua femei au fost ranite a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

Sursa articol si foto: pressalert.ro

