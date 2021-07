Stiri pe aceeasi tema

- Naționala U23 a Romaniei a realizat o sesiune foto in echipamentul de prezentare pe care toți sportivii romani il vor purta la Jocurile Olimpice de la Tokyo. Echipa Romaniei s-a calificat la JO Tokyo 2021 in urma accederii in semifinalele Turneului final european U21, din vara lui 2019. Lotul va fi…

- Rusia a tras cu muniție reala in Marea Neagra in paralel cu exercitiile militare desfasurate in aceeasi zona de Ucraina si tarile membre NATO, printre care și Romania. Rusia a protestat fata de aceste manevre militare in Marea Neagra. Flota rusa din Marea Neagra a anunțat astfel ca echipajele a doua…

- Astazi a fost o zi emoțioananta pentru Denisa Tanase de la Bambi și Mircea Branzei. Cei doi și-au unit destinele departe de Romania, tocmai in Nisa. Ce ținute spectaculoase au purtat mirii la evenimentul lor.

- Cetațenii au semnalat, in repetate randuri, prezența urșilor in diverse orașe din Romania. Sambata, 12 iunie, un urs și-a facut simțita prezența chiar in orașul emblema de pe Valea Prahovei, Sinaia. Un turist a filmat animalul care se plimba pe strazile orașului și l-a postat pe o rețea de socializare.…

- Ilie Dumitrescu iubește din nou? Paparazzii Spynews.ro, cel mai tare site de știri mondene din Romania, l-au surprins pe fostul mare fotbalist al Romaniei alaturi de noua sa cucerire la cumparaturi. Iata cum arata femeia care i-ar fi furat inima tatalui lui Toto Dumitrescu! Imagini de senzație cu cei…

- Așa cum declara in urma cu o saptamana, Iulia Vantur a ajuns in Romania, iar intalnirea cu mama ei a fost una emoționanta. Vedeta i-a facut o surpriza femeii și a filmat intreg momentul. Iulia Vantur, in varsta de 40 de ani și Salman Khan, de 55 de ani, traiesc o frumoasa poveste de dragoste de 6 ani,…

- Viata in libertate si pace nu trebuie niciodata sa fie considerata un lucru asigurat, a declarat sambata presedinta Slovaciei, Zuzana Caputova, cu prilejul Zilei Victoriei impotriva nazismului. Potrivit agentiiei TASR, citata de Agerpres, curajul si eroismul membrilor armatelor sovietica, romana si…

- Viata în libertate si pace nu trebuie niciodata sa fie considerata un lucru asigurat, a declarat sâmbata presedinta Slovaciei, Zuzana Caputova, cu prilejul Zilei Victoriei împotriva nazismului, relateaza agentia TASR, citata de Agerpres.Curajul si eroismul membrilor armatelor…