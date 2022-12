Masego a lansat You Never Visit Me

Stiri pe aceeasi tema

- Gryffin a lansat albumul “Alive”. Materialul este plin de colaborari uimitoare cu superstaruri precum Kygo, Tinashe, MØ și OneRepublic. Albumul incepe cu piesa-titlu, cu Calle Lehmann, un record house cu tenta pop, destinat nenumaratelor invartiri in cluburile din intreaga lume. Alte momente importante…

- Masego a lansat “Say You Want Me”. Este primul single de pe viitorul sau album. Ambre, Ari PenSmith, Mannywellz și Destin Conrad contribuie și ei cu vocea. Piesa a fost produsa in Los Angeles de P2J (Beyonce, Burna Boy, Wikzid’s Made in Lagos, care a inclus „Essence”) și E.Y. (Drake, Childish Gambino)…

- Mae Muller a lansat single-ul “I Just Came To Dance”. Piesa o vede pe Mae revenind in lumina reflectoarelor dupa melodiile sale recente, in colaborare „American Psycho” cu Trippie Redd și Marshmello și hitul „Better Days” cu NEIKED și Polo G. Noul single este o umplere instantanee a urechilor și a ringului…

- Rihanna a lasat o noua melodie, dupa 6 ani de pauza. Toata lumea s-a intrebat cand va reveni artista in muzica, iar acum fanii se pot bucura de o noua piesa a cantareței internaționale. „Lift Me Up” este numele melodiei pe care Rihanna a lansat-o in urma cu doar cateva zile. Vedeta și-a bucurat fanii…

- Babyface a lansat proiectul “Girls Night Out”. Albumul conține colaborari cu unele dintre cele mai stralucite vedete feminine de R&B de astazi, inclusiv Ella Mai, care este auzita pe primul single, „Keeps On Fallin’, ” care a ocupat recent locul 1 in topul Mediabase R&B. Caștigatorul de 12 ori GRAMMY®…

- Gryffin colaboreza cu Tinashe pentru „Scandalous”, imnul de dans perfect pentru club. Euforica și amețitoare piesa surprinde genul de pasiune care apare atunci cand doi oameni sunt atrași magnetic unul de celalalt pe ringul de dans. „Scandalous” urmeaza lansarea recenta a piesei „Woke Up in Love”,…

- Minelli lanseaza „GET GET DOWN”, in colaborare cu CRISPIE, o piesa dance plina de energie. Artista iși continua ascensiunea internaționala cu o piesa ce are la baza o poveste extrem de interesanta. Single-ul este o interpolare și reinterpretare a melodiei „Me & The Gang”, de pe coloana sonora a celebrului…

- Zoe Wees a lansat piesa „Daddy’s Eyes”. Aproape un sfert dintre copiii care cresc astazi in Marea Britanie sunt ingrijiți in unitați familiale monoparentale. Multe dintre acele familii desparțite complet de unul dintre acești parinți vor gasi astazi noul single al lui Zoe Wees, Daddy’s Eyes, un moment…