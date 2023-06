Mascații l-au săltat pe unul dintre dezvoltatorii cunoscuți ai Iașului. Este acuzat de lipsire de libertate și șantaj Zi de foc pentru lumea dezvoltatorilor imobiliari din Iași. Unul dintre cei mai cunoscuți dezvoltatori a fost ridicat ieri de mascați, dupa ce a fost efectuata o percheziție la domiciliul sau, a fost reținut pentru 24 de ore, iar astazi a ajuns in fața judecatorilor, fiind arestat pentru 30 de zile…https://www.bzi.ro/bomba-mascatii-l-au-saltat-pe-unul-dintre-dezvoltatorii-cunoscuti-ai-iasului-este-acuzat-de-lipsire-de-libertate-si-santaj-exclusiv-4733898 Articolul Mascații l-au saltat pe unul dintre dezvoltatorii cunoscuți ai Iașului. Este acuzat de lipsire de libertate și șantaj apare prima data… Citeste articolul mai departe pe vrn.ro…

Sursa articol si foto: vrn.ro

Stiri pe aceeasi tema

- PAS… Ajuns dupa gratii in Penitenciarul Vaslui, fostul primar al Iasului, Gheorge Nicihita, face primul pas catre libertate. Ieri, magistratii vasluieni au judecat cererea sa de eliberare conditionata, dar au decis amanarea pronuntarii pentru inceputul lunii viitoare. Trimis in judecata de procurorii…

- Scene incredibile suprinse in urma cu cateva clipe in Bularga. Echipa de mascati din cadrul SAS Iasi au blocat in trafic un BMW seria 7 condus din cate se pare de unul dintre cei mai cunoscuti interlopi din Iasi. UPDATE: IPJ Iași a transmis primele declarații oficiale cu privire la acest caz. „Astazi,…

- Pentru doi tineri din Iasi „meseria nu e bratara de aur” si au vrut sa produca bani prin cea mai usoara metoda, furtul. Acestia au intrat intr-o casa aflata in constructie si au sustras o motosapa si 10 tevi de cupru. Barbatii au fost retinuti pentru 24 de ore de oamenii legii…https://www.bzi.ro/doi-tineri-din-iasi-au-furat-o-motosapa-si-mai-multe-tevi-din-cupru-politistii-i-au-retinut-4713712…

- In urma cu putin timp s-a produs un accident rutier la Iasi. Din primele informatii detinute de reporterii BZI, incidentul auto a avut loc in comuna Lespezi. UPDATE: Trei persoane au fost ranite in urma coliziunii. „In urma evenimentului rutier in care au fost implicate 2 autoturisme cu 5 persoane și…

- Scene incredibile, ieri, in Iași, o femeie arunca cu cuțite chiar in centrul orașului. Femeia in varsta de aproximativ 70 de ani, probabil nemulțumita, arunca cu diverse obiecte de la balcon. Acum se pare ca a trecut la alt nivel, a aruncat cu cuțite asupra trecatorilor Angajații unui local de la parterul…

- Scandal monstru, provocat de un afacerist din Iași. Acesta a fost pus la punct in fața unui club din centrul orașului. La fața locului a intervenit un echipaj de poliție, care a deschis o ancheta Viața bate filmul. In noaptea din 8/9 aprilie 2023, in fața unui club din centrul orașului a fost un scandal…

- La data de 29 martie a.c., polițiștii și procurorii din Iași efectueaza 15 percheziții domiciliare, in județele Iași, Bacau, București, Constanța și Sibiu, in vederea destructurarii unui grup infracțional organizat, specializat in fabricarea și comercializarea in spațiul Uniunii Europene de substanțe…