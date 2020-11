Stiri pe aceeasi tema

- Purtarea mastii de protectie devine obligatorie in spatiile deschise din tot judetul Timis, unde incidenta cazurilor de COVID-19 a depasit trei la mia de locuitori, a anunțat marti Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta (CJSU).

- Haosul deciziilor luate la nivelul Bucureștiului privind combaterea epidemiei de COVID 19 atinge dimensiuni incredibile de la o zi la alta. Ultima hotarare privind obligativitatea purtarii maști in Capitala demonstreaza inca o data amatorismul și prostia fara margini a celor care decid ce trebuie sa…

- Restricții la București din cauza numarului mare de persoane infectate cu Covid-19. Masca va deveni obligatorie in toate spațiile publice deschise și inchise, a anunțat Premierul Ludovic Orban. Premierul spune ca scopul masurilor este reduce „cat mai mult interacțiunile intre oameni”.

- Masca de protectie devine obligatorie in toate spatiile deschise din municipiul Suceava, incepand din 17 octombrie, decizie luata la solicitarea primariei, analizata de specialistii DSP si dispusa in sedinta de vineri a CJSU, in contextul epidemiologic actual.Potrivit Prefecturii Suceava,…

- Ziarul Unirea LISTA| Localitațile din Alba in care masca este OBLIGATORIE in toate spațiile deschise și cele in care se IMPUNE purtarea ei doar in anumite SITUAȚII Localitațile din Alba in care masca este OBLIGATORIE in toate spațiile deschise și cele in care se IMPUNE purtarea ei doar in anumite SITUAȚII…

- Purtarea maștii de protecție devine obligatorie in toate spațiile deschise, adica nu doar in cele aglomerate, in zonele in care rata de infectare este mai mare de 3/1.000 de locuitori, au decis autoritațile.Comitetul Național pentru Situații de Urgența a adoptat in ședința de marți noi restricții pentru…

- Masca de protecție devine obligatorie in toate spațiile publice in Polonia, incepand de sambata, a anunțat prim-ministrul guvernului polonez, Mateusz Morawiecki. Țara se confrunta cu o creștere record a cazurilor de imbolnavire cu Covid-19, relateaza AFP, citata de Agerpres.

- O comuna din Ardeal a impus purtarea mastii in toate spatiile publice deschise. Este prima localitate din Romania care ia o asemenea masura pentru protejarea populatiei de raspandirea coronavirusului.