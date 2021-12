Stiri pe aceeasi tema

- Omicron va deveni probabil varianta dominanta de coronavirus in Europa in patru saptamani, depasind alte variante precum Delta, a declarat un expert de la Universitatea din Basel, relateaza dpa."In acest moment, (varianta) Omicron este inca rara in Europa", a declarat Richard Neher, seful grupului de…

- Restrictiile de calatorie pentru cele trei tari vor intra in vigoare miercuri, a declarat un inalt oficial israelian in domeniul sanatatii, intr-o conferinta de presa. Israelul a interzis deja intrarea strainilor in tara pentru a incerca sa opreasca cresterea ratelor de imbolnavire de Covid-19 si a…

- "Știm deja ca Omicon este o versiunea specializata in evadarea fața de imunitatea indusa de infectare și existau suspiciuni teoretice ca poate ocoli parțial și imunitatea indusa de vaccin. Incep sa apara datele despre capacitatea Omicron de a ocoli imunitatea indusa de vaccin care confirma aceste suspiciuni…

- „Relaxarile anunțate de autoritați nu sunt justificate, iar Romania merge din nou in direcția opusa Uniunii Europene!″. Avertismentul vine din partea specialiștilor, ingrijorați de infectarile cu varianta Omicron. Numarul pacienților internați, mai mici de 5 ani, crește alarmant. Romania ar putea ajunge…

- Intrebat daca vom plati in ianuarie pentru aceste relaxari, cercetatorul Octavian Jurma a spus ca din pacate asa a fost si in vara, dar siguranta trebuie sa fie cuvantul de ordine in aplicarea acestor masuri de relaxare.„Din pacate asa a fost si in vara. Am platit un pret foarte aspru pentru relaxarile…

- Octavian Jurma avertizeaza ca in valul 5, care va lovi foarte curand și țara noastra, copiii vor fi afectați, cum au anunțat deja și epidemiologii din toata lumea. Tinerii vor fi infectați, chiar daca ei sunt mai puțin vulnerabili in fața COVID-19.Acesta spune ca este „un profil spre care ne așteptam,…

- Aceasta noua crestere a infectarilor survine in timp ce varianta Omicron a coronavirusului a inceput sa se extinda in tara. Zece noi infectari cu aceasta varianta au fost confirmate joi, numarul lor crescand astfel la 42 pe ansamblul Regatului Unit.Aparitia variantei Omicron, semnalata de Africa de…

- Numarul cazurilor de infectare cu aceasta varianta confirmate in Marea Britanie a crescut intre timp la 11, unele fara legaturi cu calatorii in zona Africii de Sud de unde se raspandeste. Autoritatile sanitare britanice suspecteaza astfel inceputul transmiterii comunitare, scrie Agerpres.Noua varianta…