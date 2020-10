Stiri pe aceeasi tema

- Purtarea mastii de protectie devine obligatorie, incepand de marti, in toate spatiile publice din municipiul Miercurea Ciuc, unde incidenta cazurilor de COVID-19 a depasit rata de 3 la 1.000 de locuitori, informeaza autoritatile locale, potrivit agerpres. Potrivit deciziei Comitetului Local pentru Situatii…

- Prefectura Suceava a explicat ca pentru a calcula incidenta numarului de cazuri cumulat la 14 zile, raportat la 1.000 de locuitori, s-a luat in considerare populatia rezidenta in municipiul Suceava, respectiv 124.589 de locuitori, noteaza Agerpres. Vineri, 16 octombrie, incidenta numarului…

- Purtarea mastii de protectie atat in spatiile publice inchise, cat si in cele publice deschise, devine obligatorie in municipiul Caracal incepand din 15 octombrie, in conditiile in care incidenta cazurilor de COVID-19 din municipiu este de 2,70 la 1.000 de locuitori, in crestere fata de saptamana trecuta,…

- Masca ar putea deveni curand obligatorie pe strada și in Romania, daca ritmul infectarilor se va menține crescut, a declarat ieri seara, la Digi 24, șeful Departamentului pentru Situații de Urgența. Raed Arafat a relatat și o experiența personala, pentru a arata cum reacționeaza atunci cand se intalnește…

- Masca ar putea deveni curand obligatorie pe strada și in Romania, daca ritmul infectarilor se va menține crescut, a declarat joi seara, la Digi 24, șeful Departamentului pentru Situații de Urgența.

- In urma analizarii posibilelor variante de masuri Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta a decis ca, in intervalul 15 - 31 august 2020, sa se prelungeasca obligativitatea purtarii mastii de protectie pentru toate persoanele prezente in spatiile publice deschise, de pe intreg teritoriul judetului…

- La nivelul fiecarui judet, se va decide daca masca va fi purtata obligatoriu in aer liber Purtarea mastii de protectie in spatiile deschise aglomerate devine obligatorie in tot mai multe judete din Romania, dupa ce Guvernul a imputernicit Comitetele judetene pentru situatii de urgenta sa decida cand…

- Purtarea mastii de protectie devine obligatorie si in spatiile deschise aglomerate din tot judetul Valcea, potrivit unei hotarari adoptate, miercuri, de Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta Valcea. De asemenea, masca este obligatorie si in targuri, piete agro-alimentare, stranduri, piscine,…