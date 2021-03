Folosește uleiul de ricin pentru un par mai bogat și mai sanatos și incearca o masca de par cu ulei de ricin ușor de facut, cu ingrediente naturale. Uleiul de ricin are beneficii mari pentru par și pentru piele și este folosit intens in industria produselor cosmetice de calitate. O masca de par cu ulei de ricin este un adevarat tratament cosmetic pentru scalpul sensibil și pentru parul fragil, subțire și rar. Uleiul de ricin este recunoscut pentru numeroasele lui calitați și pentru avantajele pe care le are in produsele cosmetice destinate parului. Maștile de par pe baza de ricin trateaza și…