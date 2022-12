Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a denuntat miercuri un „ecocid” dupa ce a fost raportata moartea a mii de delfini in Marea Neagra, un fenomen care ar fi legat in mod direct, potrivit liderului ucrainean, de efectele invaziei ruse in Ucraina asupra mediului marin, informeaza AFP.

- Kremlinul a subliniat, luni, ca orașul ucrainean Herson aparține Rusiei, reacționand la vizita președintelui Volodimir Zelenski in acest oraș din sudul Ucrainei, la cateva zile dupa retragerea forțelor rusești. Intrebat despre deplasarea președintelui ucrainean Volodimir Zelenski la Herson, Kremlinul…

- Trupele ruse, care au ocupat o parte din regiunea Herson recent recucerita de armata ucraineana, au comis „aceleasi atrocitati” ca si in alte parti din Ucraina pe care le-au ocupat, a declarat duminica seara presedintele ucrainean Volodimir Zelenski, relateaza AFP. „S-au gasit cadavrele celor ucisi:…

- Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a dezvaluit ca, la finalul razboiului cu Rusia, pe care este convins ca Ucraina il va caștiga, intenționeaza in primul rand sa viziteze Crimeea eliberata, informeaza Ukrainska Pravda . „Voi merge in Crimeea. Imi doresc foarte mult sa vad marea”, a declarat Volodimir…

- Premierul Nicolae Ciuca l-a informat pe secretarul general al NATO in legatura cu decizia Romaniei de a contribui cu 1,3 milioane de dolari la Fondurile Voluntare ale Alianței pentru susținerea Georgiei, Republicii Moldova și a Ucrainei in contextul razboiului de agresiune purtat pe teritoriul ucrainean.…

- Declarație comuna de presa, premierul Nicolae Ciuca și J. Stoltenberg #NATO Întrevedere premierului Nicolae-Ionel Ciuca cu secretarul general al Alianței Nord-Atlantice, Jens Stoltenberg. Foto: gov.ro VIDEO: Declarație comuna de presa a secretarului general al NATO, Jens…

- Lupte dure au loc in jurul orașului strategic Bahmut, din estul regiunii Donețk, a declarat sambata președintele ucrainean Volodimir Zelenski in discursul sau din cursul nopții. 19 persoane au murit in urma atacurilor lansate de armata rusa asupra orașului Zaporojie.