Vladimir Putin a avut de ales: sa dea vina direct pe Ucraina pentru cel mai sangeros atac terorist asupra Moscovei din ultimele doua decenii sau, deocamdata, sa faca doar aluzii. Faptul ca președintele rus a facut legatura in ambele cazuri, in ciuda faptului ca Statul Islamic a revendicat responsabilitatea și ca SUA au avertizat in […]