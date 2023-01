Masacru lângă Timișoara! Zeci de oi ucise de o haită de câini sălbăticiți Tablou cumplit, duminica, intre Timișoara și Giroc. I haita de caini salbaticiți a atacat un saivan și peste 50 de animale au fost sfașiate. Proprietarul oilor asistat neputincios la scena și nu a indraznit sa intervina, de teama sa nu fie atacat de cei zece caini mari. Omul a sunat la numarul unic de urgența iar la fața locului au sosit echipaje de poliție de la Biroul Protecției Animalelor și medicul veterinar din comuna Primaria comunei Giroc va prelua sarcina cu ingroparea sau incinerarea animalelor moarte. Citeste articolul mai departe pe timisoarastiri.ro…

Sursa articol si foto: timisoarastiri.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Dorina Florea, prezentatoare la TVR 1, acuza Poliția Locala din Sectorul 6 și Autoritatea pentru Supravegherea și Protecția Animalelor (ASPA) ca au refuzat sa o ajute dupa ce a fost atacata de o haita de maidanezi in București. Intr-o postare pe Facebook, prezentatoarea TV susține ca a fost atacata…

- Un incendiu a izbucnit intr-un azil de batrani de pe strada Tavricheskaya din Kemerovo in seara zilei de 23 decembrie. Douazeci de persoane au fost ucise și doua au fost ranite; acestea se afla acum in stare grava la spital cu arsuri. Incendiul a izbucnit la ora locala 22:21 și s-a extins pe o suprafața…

- Polițiștii din Bacau ancheteaza cazul unui barbat gasit mort pe un camp și despre care se crede a fost omorat de o haita de maidanezi. Rezultatele expertizei medico legale nu au fost finalizate deocamdata.

- Mai multi magistrati, printre care si membri ai Consiliului Superior al Magistraturii (CSM), au fost eliberati din functie de presedintele Klaus Iohannis in contextul pensionarii acestora, conform decretelor semnate, luni, de seful statului. Potrivit Administratiei Prezidentiale, este vorba de Nicoleta-Margareta…

- Barbatul, in varsta de 65 de ani, a fost muscat luni de patru caini fara stapan, inclusiv de fața, in zona Cicoare din municipiul Iași, potrivit site-ului local Ziarul de Iași. Barbatul a fost in cartierul Galata sa isi viziteze fratele, iar in drumul spre casa a fost atacat de o haita de caini. El…

- Aproape de Timișoara, in weekend, are loc o noua ediție a evenimentului sportiv „Lunca Timișului”, destinat pasionaților de ciclism și alergat, de la mic la mare. Sunt inscriși cca. 600 de concurenți.

- Joi noaptea, in jurul orei 23:00, polițiștii orașului Sannicolau Mare au fost sesizați prin apel 112 cu privire la faptul ca un barbat, in varsta de 45 de ani, din localitatea Cenad, județul Timiș, ar fi fost mușcat de trei caini. Ajunși la fața locului, polițiștii au constatat ca cele sesizate se confirma,…

- Ancheta a polițiștilor din Giroc, marți. Oamenii legii fac cercetari dupa ce au fost anunțați ca un baiat de 13 ani a venit batut la școala. Baiatul se pare ca ar fi fost agresat de iubitul mamei sale, spun surse din cadrul anchetei.