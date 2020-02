Stiri pe aceeasi tema

- Mai multe persoane au fost ucise intr-un atac armat produs vineri dupa-amiaza intr-un orasel situat in centrul Germaniei, afirma surse citate de presa germana. Autorul atacului este un individ in varsta de 36 de ani, au declarat sursele citate. Atacul a avut loc intr-o pensiune din localitatea Rot am…

- Sase persoane au fost ucise cu focuri de arma in orasul Rot am See din sudul Germaniei si o persoana suspecta a fost arestata, informeaza vineri dpa.Incidentul armat a avut loc in oraselul Rot am See, situat la aproximativ 100 de kilometri de Nurnberg. Un individ a deschis focul, omorand…

- Aeronava Fokker 100 a pierdut din altitudine in timpul decolarii, a trecut printr-un gard de beton apoi a lovit o cladire rezidentiala de doua etaje, a precizat guvernul acestei republici foste sovietice, scrie AFP. Avionul a cazut intr-o zona locuita, a comunicat comitetul pentru situatii de urgenta.Accidentul…

- Cel putin trei persoane au fost ranite in urma unui incident armat produs joi in statul american Rhode Island, anunta autoritatile locale, citate de NBC News, potrivit MEDIAFAX.Atacul a avut loc intr-un complex pentru ingrijirea batranilor din oraselul Westerly, Rhode Island. Citește…

- Cel puțin cinci persoane au fost ranite miercuri, dupa ce un individ a detonat explozibil langa o baza militara a Statelor Unite in Afganistan, au informat oficiali afgani și NATO, relateaza site-ul agenției Reuters, potrivit Mediafax.Atacul nu a fost revendicat inca. Incidentul a avut loc…

- Cel puțin 20 de persoane au murit în urma unui schimb de focuri între forțele de securitate mexicane și mai mulți barbati înarmati care erau suspectati ca faceau parte dintr-un cartel de droguri, au informat autoritațile, relateaza Mediafax citând Reuters. Incidentul a avut…

- Cel puțin doua persoane au fost ucise și cel puțin patru au fost ranite marți in urma unui atac cu grenada in Kashmirul indian, au anunțat oficiali locali, citați de site-ul postului de televiziune France 24, potrivit MEDIAFAX.Citește și: Decizie neașteptata- Vedeta PRO intra in politica…

- Autoritatile au retinut 129 de persoane in urma protestelor de sambata de la Paris, 78 dintre ele fiind plasate in arest preventiv. Manifestatiile convocate la implinirea unui an de la debutul miscarii de...