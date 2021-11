Stiri pe aceeasi tema

- Confruntarile violente intre grupuri rivale de detinuti au inceput vineri seara la inchisoarea din Guayaquil, sud-vestul Ecuadorului și s-au soldat cu cel puțin 58 de decese și 12 raniți, potrivit BBC . Evenimentul vine dupa ce, la sfarșitul lunii septembrie, in aceeași inchisoare, cel puțin 116 prizonieri…

- Generalul Tannya Varela a anuntat intr-o conferinta de presa ca "pana acum, infruntarile intre detinuti care au inceput vineri s-au soldat cu 58 de detinuti ucisi si douasprezece raniti".Interventia politiei pentru a incerca sa restabileasca ordinea in inchisoare "a salvat vieti", a declarat Pablo Arosemena,…

- Înfruntari între grupuri rivale de detinuti s-au soldat cu 58 de decese la o închisoare din Guayaquil, în Ecuador, în acest weekend, a anuntat politia ecuadoriana, potrivit AFP, potrivit News.ro.Generalul Tannya Varela a declarat într-o conferinta de presa ca…

- Cel puțin 25 de persoane au murit, marți, și alte 14 au fost ranite, dupa ce un autobuz a cazut peste 300 de metri intr-o prapastie, in nord-vestul Nepalului. Accidentul a avut loc in districtul Mugu, iar potrivit primelor rapoarte ale poliției autobuzul ar fi ramas fara frane.

- 46 de persoane au fost ucise și peste 140 au fost ranite inttr-un atac sinucigaș cu bomba care a avut loc intr-o moschee din provincia afgana Kunduz (nord-est), a anunțat agenția de știri de stat Bakhtar, conform Reuters. Imagini video au aratat cadavre inconjurate de daramaturi in interiorul…

- Cel putin 14 persoane au murit si sapte sunt date disparute dupa trecerea furtunii tropicale Conson, care a afectat la inceputul acestei saptamani zona centrala a arhipelagului filipinez, in timp ce autoritatile locale se pregatesc pentru sosirea taifunului Chanthu, asteptat sa ajunga vineri in nordul…

- Cel putin 17 persoane au fost ucise intr-o celebrare cu focuri de arma in Kabul, au declarat sambata agentiile de presa, dupa ce surse talibane au declarat ca luptatorii lor au preluat controlul asupra Panjshir, ultima provincie din Afganistan care a rezistat grupului islamist. Liderii opozitiei au…

- Cutremur puternic cu magnitudinea de 7,2 grade in Haiti. Cel puțin 29 de persoane au murit ATP Motors. Campanii de nerefuzat. Noi iți gasim soluția! Oferte de nerefuzat 2021 Un cutremur de 7,2 grade a avut loc sambata dupa-amiaza in vestul statului Haiti. Cel putin 29 de persoane au murit in urma cutremurului.…