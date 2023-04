Stiri pe aceeasi tema

- SCOALA ALTFEL… Peste 200 de elevi ai Scolii Gimnaziale „Episcop Iacov Antonovici” din Barlad au primit vizita jandarmilor si a cainelui de serviciu Ares. Ieri, 28 martie, elevii au fost vizitati de jandarmi in cadrul unei activitati organizate in contextul programului „Scoala Altfel”. Timp de cateva…

- GRAV… Detașamentul de pompieri Barlad intervine cu o autospeciala de stingere cu apa și spuma, o ambulanța SMURD tip B2 și echipaje specializate, pentru asigurarea masurilor PSI, evaluarea și acordarea primului ajutor persoanelor aflate intr-un autoturism, care s-a rasturnat pe DE 581 (DN 24), in localitatea…

- LA INALTIME … Show-ul trupei „Monique FAMILY” din Barlad, la emisiunea „Romanii au talent”, au facut-o pe Andra sa se ridice in picioare impreuna cu tot publicul, apoi cei patru jurati au spus 4 de „Da” in cor ! Coregrafa show-lui, Monica Avram, a plans auzind laudele adresate de juriu, iar unul dintre…

- SCANDAL JURIDIC… Pe rolul Tribunalului Vaslui, precum și pe masa prefectului Daniel Onofrei, se afla mai multe Hotarari ale CLM Barlad, aprobate de majoritatea consilierilor PNL, ALDE și USR! Aceste Hotarari au primit deja viza de legalitate de la prefectul județului, dar consilierii PSD sunt nemulțumiți…

- CAMPION… Performanțe remarcabile pentru sportivii de la Brazilian Power Team (BPT) Barlad la Campionatul Național de Brazilian Jiu Jitsu cu Gi și la Cupa “Danubius” Braila Gi. Cel mai bun rezultat a fost obținut de Darius Negrescu, pentru a doua oara campion național in doar o saptamana. Pe 25 februarie,…

- SALVATA IN EXTREMIS… O femeie de 51 de ani din satul Ghireasca, comuna Malușteni, se zbate intre viața și moarte, dupa ce a ajuns la Compartimentul de Primiri Urgențe (CPU) din Barlad in coma. Femeia, fara a fi cunoscuta cu probleme medicale, a fost vazuta noaptea de catre concubinul ei luand un pumn…

- HOȚ DE SARBATORI… Un barbat, in varsta de 25 de ani, din Barlad, Gheorghiu Claudiu Alexandru, a fost arestat preventiv ieri, 1 februarie, banuit de savarșirea infracțiunii de furt calificat, in forma continuata, pe raza municipiului Barlad. Barbatul a dat mai multe spargeri in perioada decembrie anul…