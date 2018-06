Ritmul alert in care traim, condusi de nedreptul „n-am timp!”, ne stabileste prioritatile zilei, saptamanii, vietii si ne prioritizeaza activitati care, de fapt, nu inseamna, in fond, mare lucru. Astfel, realizam, la un moment dat, cat de mari au crescut copiii nostri si nici macar nu am fost prezenti in viata lor, nu constientizam schimbarea anotimpurilor si nu realizam ca n-am mai fost plecati in concediu de ani buni. Masa impreuna a devenit, in unele situatii, un lux pe care ni-l permitem in unica vacanta din an, cand incercam din rasputeri sa recuperam si sa ne punem la curent cu cele...