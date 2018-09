Stiri pe aceeasi tema

- A fost eliminata de la Exatlon, fiind invinsa chiar de Lili Sandu, colega ei de echipa. Silvia Stroescu, campioana olimpica, mondiala și europeana la gimnastica, a fost primul concurent eliminat din sezonul al doilea al Exatlon și a declarat la sosirea pe aeroport, pentru Kanal D, ca nici nu mai știe…

- Show-ul Kanal D ramane cu cinci ediții pe saptamana, ca și in primul sezon, dar va incepe mai devreme. Show-ul Kanal D, filmat in Republica Dominicana, va debuta miercuri, 29 august, și va fi difuzat de miercuri pana duminica, fara zilele de luni și marți, cum a fost in primul sezon.(CITEȘTE ȘI: GIGI…

- Toate vedetele din echipa Faimosilor la Exatlon, sezonul 2 Cel de-al doilea sezon Exatlon este gata sa fie lansat la Kanal D. In urma preselectiilor, s-au format cele doua echipe: Luptatorii si Faimosii. Exatlon incepe mai devreme! Iata cand! Din a doua echipa fac parte nume cunoscute din showbiz,…

- Sezonul al doilea de Exatlon incepe in aceasta toamna, iar Kanal D a anunțat deja primele nume care vor face parte din echipa Faimoșilor! Silvia Stroescu, campioana olimpica la gimnastica, și Mirel Dragan, multiplu campion național, european și mondial la Kempo, vor concura in echipa Faimoșilor pe traseele…

- Daca la intrarea in competiție era extrem de timida, in lunile petrecute in Republica Dominicana s-a transformat, iar acum este mult mai puternica și mai hotarata sa aiba proiecte noi. Larisa a oferit un interviu in exclusivitate pentru huff.ro, in care a vorbit despre viața sa de dupa Exatlon,…

- Reality show-ul „Exatlon“ a adus audiente uriase postului Kanal D si venituri bune concurentilor. In mod evident, „faimosii“ au avut un avantaj in fata „razboinicilor“, iar cei care au rezistat cel mai mult in Republica Dominicana au fost cei mai castigati.

- Ionuț Sugacevschi inca are probleme dupa Exatlon! Imediat dupa finala concursului de la Kanal D, “Jaguarul” a plecat in Belgia, unde locuiește și muncește alaturi de soția lui, Nella. Deși se face o luna de cand s-a incheiat competiția, Ionuț inca iși trateaza problemele de sanatate dobandite in Republica…