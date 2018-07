Stiri pe aceeasi tema

- A trecut un an de cand cantareața Denisa s-a stins din viața la doar 27 de ani. Boala hepatica necruțatoare, pe care ar fi contactat-o de la o banala manichiura, s-a instalat rapid și a evoluat galopant. Adelina, sora regretatei artiste, vorbește deschis pentru prima oara despre adevaratele suferințe…

- Se implinește un an de la moartea fulgeratoare a cantareței Denisa, iar familia se pregatește de parastas, dar și de un razboi in instanța. Sora artistei, Adelina, a venit din Spania sa puna la punct toate detaliile pomenirii și sa faca demersurile prin care vrea sa-i dea in judecata pe impresarii Denisei.…

- Au trecut aproape trei luni de la trecerea in nefiinta a Ionelei Prodan. Indragita artista s-a stins din viata in urma unei probleme de sanatate, dar a lasat in urma multe lacrimi si tristete. Fiica sa, Anamaria Prodan, este o femeie puternica si a reusit sa fie mereu cu zambetul pe buze, insa putini…

- Carmen de la Salciua și Culița Sterp au luat prin surprindere pe toata lumea cu anunțul divorțului, mai ales ca pareau ca se ințeleg de minune. Iar, acum, cei doi au explicat și motivele care au dus la desparțire. Pareau cuplul perfect, atat pe scena cat și in viața reala. Insa Carmen de la Salciua…

- La aproape un an de la moartea artistei Denisa Raducu, familia se pregateste de parastas, dar si de judecata. Scandalul pe drepturile de autor ale melodiilor artistei a pornit dupa ce familia Denisei nu a putut sa incarce nici o piesa pe YouTube. Florin Peste si Liviu Dovleac, impresarul artistei, sunt…

- Lorena Balaci a facut marturii dureroase despre depresie. Dupa mai bine de 15 ani de mariaj, Lorena Balaci si Eugen Trica au hotarat sa porneasca pe drumuri separate. Lorena Balaci, primele declaratii despre DIVORTUL de Eugen Trica. "Eu am spus gata!" "Cu depresia nu e o joaca, e o…

- Colegii celor patru fete care și-au pierdut viața in accidentul de la Jibou au facut un gest incredibil. Vezi ce au hotarat sa faca dupa moartea lor Colegii celor patru fete care au murit in tragedia de la Jibou au decis sa anuleze banchetul de absolvire a facultatii, iar banii stransi pentru organizarea…

- Dupa moartea Ionelei Prodan, partenerul de viața al acesteia, Toni Antohi, a luat o hotarare radicala. Vrea sa plece din casa in care a locuit cu artista. Vedeta a fost casatorita cu Traian Stanescu, dupa care și-a refacut viața alaturi de Toni.