- Diagnostocata cu sindrom ovarian polichistic, Kate Hill, din Australia, a incercat sa ramana insarcinata facand un tratament hormonal. Iar surpriza a fost mare! A ramas insarcinata de doua ori, la 10 zile distanța.

- Ciclistul Lance Armstrong a fost de acord, joi, sa plateasca cinci milioane de dolari, ca parte din ințelegerea incheiata cu guvernul Statelor Unite. In cadrul procesului, reprezentanții autoritații statale susținusera ca Armstrong fraudase Serviciul Poștal al SUA (USPS), care i-a sponsorizat echipa.

- Un barbat din India și-a ucis cu sange rece soția, pentru ca ar fi petrecut ”zile și nopți intregi” pe rețelele de socializare și și-ar fi neglijat soțul și copiii. Barbatul, pe nume Hariom, in varsta de 35 de ani, și-a ștrangulat soția, de 32 de ani. Totul s-ar fi petrecut intr-un apartament…

- O femeie care a fost grav ranita intr-un accident rutier petrecut in a doua zi de Paste este acum in afara oricarui pericol. Sotul victimei, aflat si el in masina in momentul impactului, a declarat pentru „Adevarul” ca sotia sa este in viata tocmai datorita autorului accidentului.

- Politia Capitalei continua cautarile pentru gasirea celui care a incendiat in acest sfarsit de saptamana mai multe autoturisme in Bucuresti. Potrivit DGPMB, imediat dupa momentul comiterii faptelor, la nivelul Politiei Capitalei a fost constituit un grup de lucru care actioneaza in vederea…

- Un concurent ”iUmor”, invitat sa apara in videoclipul lui Cheloo. Un francez care l-a uimit pe artist cu jongleriile sale cu mere a ajuns sa colaboreze pentru un videoclip cu juratul de la Antena 1. Francezul Michael Goudeau și jongleriile sale au cucerit pana acum lumea, de la Monte Carlo, pana la…

- O cunoscuta cantareata de muzica populara s-a stins din viata. Maria Tudor a murit la doar cateva zile dupa ce a implinit varsta de 71 de ani. Potrivit ziuadevest.ro, Maria Tudor a murit in somn. Sotul ei ar fi spus ca a mers sa se odihneasca si nu s-a mai trezit. Artista avea programat un spectacol…

- Povestea unei femei din California, bona pentru un copil de trei ani, a facut inconjurul lumii.Parinții au fost cei care au ținut morțiș sa spuna tuturor intamplarea prin care au trecut alaturi de femeia care a devenit ”eroina” fiului lor.Cand bona a intrat in casa, primul lucru pe care l-a auzit a…