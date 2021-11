Stiri pe aceeasi tema

- Marturii cumplite la cel mai mare proces antimafia din Italia, in condițiile in care 70 de acuzați au fost condamnați deja. Cațiva dintre cei judecați au vorbit despre crimele comise și abuzurile, in speranța unor pedepse reduse.

- Un delfin mort lasat pe pres, ferestre distruse cu barosul, arme depozitate in monumente funerare, mita platita judecatorilor in schimbul achitarii si certificate medicale eliberate fara justificare dar necesare pentru a scapa din inchisoare asasini condamnati...

- Din informațiile transmise pe presa din peninsula, romanii circulau regulamentar, intr-o mașina condusa de o femeie in varsta de 40 de ani. Pe scaunul din dreapta se afla soțul acesteia, de 45 de ani, iar pe bancheta din spate fiica celor doi, de 21 de ani.Automobilul s-a izbit frontal de o mașina care…

- Eitan, baiețelul de 6 ani aflat in centrul unei lupte pentru custodie, trebuie sa se intoarca in Italia. Singurul supraviețuitor al tragediei de la telefericul din Mottarone a fost dus in Israel fara acordul familiei sale din Italia.

- Tragedie de nedescris astazi, vineri, 15 octombrie, la Montesilvano, in provincia Pescara din Abruzzo, unde doi romani, soț și soție, au fost gasiți morți in bucataria casei in care locuiau. Carabinierii au ajuns impreuna cu echipajul medical de la 118 la domiciliul celor doi romani, situat pe via Tagliamento,…

- Oxigen cu portia si supravietuire datorita solidaritatii. Pacientii isi impart masca de oxigen și stau pe scaune conectati la buteliile care ii tin viata. Unii așteapta in ambulanțe. Este crudul adevar trait zilele acestea in spitalele din Romania. Colonelul Valeriu Gheorghita confirma: Romania este…

- Raphael Nascimbene, in varsta de 1 an și noua luni, este cea mai tanara victima a accidentului aviatic cu 8 morți produs ieri la Milano, in Italia. In momentul tragediei, pilotul aparatului de zbor, omul de afaceri roman Dan Petrescu, mergea cu familia și prietenii la casa sa din Olbia, Sardinia. Opt…

- Un barbat cu cetatenie romana a fost extradat din Italia in Regatul Unit pentru a raspunde in fata justitiei intr-un caz de trafic de migranti soldat cu moartea a 39 de vietnamezi in remorca inchisa ermetic a unui camion, transmite DPA citata de Agerpres.