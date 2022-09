Stiri pe aceeasi tema

- ONU solicita accesul urgent la prizonierii ucraineni deținuți de Rusia dupa invazia Ucrainei de catre aceasta in 24 februarie 2022. Inaltul oficial al ONU pentru drepturile omului, Ilze Brands Kehris, a declarat ca Organizația Națiunilor Unite a „verificat ca forțele armate ruse și grupurile armate…

- Ultimul bloc de reactoare in funcțiune de la centrala nucleara Zaporojie a fost deconectat dupa ce bombardamentele rusești au intrerupt liniile electrice, a anunțat Energoatom din Ucraina, potrivit Sky News. „In ultimele trei zile, forțele de ocupație rusești au continuat bombardamentele intensive asupra…

- Inspectori ai Agentiei Internationale pentru Energie Atomica au sosit joi la centrala nucleara Zaporojie, controlata de rusi in sud-estul Ucrainei. Un reporter al agentiei Reuters a vazut echipa AIEA sosind la centrala intr-un mare convoi cu o prezenta puternica a soldatilor rusi in apropiere. Sosirea…

- Mii de ucraineni au fost transportați in 18 țari pentru a primi tratament medical de la izbucnirea razboiului cu Rusia, in luna februarie, potrivit Sky News. Aproximativ 2.000 de ucraineni au fost duși in strainatate pentru a primi tratament medical in ultimele luni. De asemenea, in jur de 500 de copii…

- Peste 10 milioane de persoane au ieșit din Ucraina de la inceputul razboiului, pe 24 februarie, pana marți, 2 august, potrivit ONU. Numarul de 10 milioane a fost atins marți, a anunțat Agenția ONU pentru Refugiați, citata de Sky News. Numarul de treceri ale frontierei dinspre Ucraina a depașit 10 milioane…

- Presedintele Volodimir Zelenski a inlocuit un important comandant militar in estul Ucrainei, in urma pierderilor teritoriale majore suferite in fata Rusiei, relateaza dpa.Intr-un decret, Zelenski l-a demis pe Hryhoriy Halahan din functie si l-a numit in locul sau pe Viktor Horenko.General maior Halahan,…

- Doua școli și alte cladiri au fost distruse in timpul bombardamentelor din estul Ucrainei, iar locuitorii sunt indemnați sa plece din zonele vizate de atacuri, anunța autoritațile ucrainene, potrivit Sky News. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Fortele ruse incearca sa incercuiasca termocentrala de la Vuhlehirsk, situata la aproximativ 50 de kilometri nord de Donetk (estul Ucrainei), au anuntat joi serviciile de informatii militare britanice. ”Rusia prioritizeaza capturarea infrastructurii esentiale nationale, precum centralele electrice”,…