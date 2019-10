Mărturia unei supraviețuitoare: „4 ani de la Colectiv, dar noi continuăm să ardem” Alexandra Furnea este unul dintre supraviețuitorii tragediei de la Colectiv. Tanara retraiește cu teama clipele de groaza din noaptea de 30 octomrbie 2015. Intr-o postare pe Facebook, aceasta a povestit cum decurg ședințele de terapie recuperatorie. „Medicii din Romania coseau piele sanatoasa peste rani devorate de bacterii și, de fiecare data, incercau sa elimine carnea bolnava sapand tot mai adanc pentru a ajunge la țesut curat. Dar orice ar fi facut, noi tot murdari ramaneam, pentru ca ei lucrau cu instrumente murdare, in sali murdare, cu suflete, deseori, la fel de intinate”, scrie Alexandra.… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

