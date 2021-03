Constanta: Accident rutier cu victime, in zona podului de la Doraly

Accident cu victime in muncipiul Constanta.Un accident rutier s a produs marti, in zona podului de la Doraly. Din primele informatii, doua masini s au ciocnit.ISU Constanta transmite ca doua persoane au fost ranite in urma coliziunii. Acestea sunt constiente si cooperante.… [citeste mai departe]