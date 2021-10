Stiri pe aceeasi tema

- Alec Baldwin, totul despre tragicul accident de pe platourile de filmare Zi neagra la Hollywood. Saptamana trecuta, o zi de filmare pentru un western s-a transformat intr-o tragedie. Alec Baldwin se afla in Santa Fe, New Mexico, la filmarile pentru Rust. Un film independent cu buget redus in care celebrul…

- Scenele par mult mai reale. Asta este principalul aport adus de armele de recuzita, dar folosirea lor nu este complet lipsita de riscuri, sun experți citați de CNN. O arata și tragedia in care a fost implicat recent Alec Baldwin, precum și moartea lui Brandon Lee, fiul lui Bruce Lee. Inainte de filmari,…

- Tânara de 24 de ani ce fusese angajata ca armurier al filmului Rust cu Alec Baldwin, mai provocase probleme și ultimei pelicule la care lucrase, filmarile acesteia fiind întrerupe pentru scurt timp pentru ca daduse o arma neverificata corect unei actrițe de 11 ani, scrie Daily Beast, care…

- Arma pe care actorul Alec Baldwin a folosit-o pe platourile de filmare, ucigand o femeie, i-a fost inmanata de un regizor care i-a spus ca este securizata, arata dosarele instanței, potrivit BBC. Directorul adjunct, Dave Halls nu știa ca recuzita conținea muniție adevarata și a transmis ca arma a fost…

- Noi detalii in cazul tragediei in care o femeie a murit vineri, dupa ce actorul Alec Baldwin a impușcat-o cu o arma de recuzita pe platoul de filmare a westernului „Rust”, au fost facute publice de presa americana care citeaza inregistrari ale instanței, noteaza The New York Times . Asistentul de regie…

- Actorul Alec Baldwin a tras cu o arma de recuzita pe platourile de filmare din New Mexico si a provocat moartea directorului de imagine Halyna Hutchins si ranirea regizorului Joel Souza, potrivit AP, releateaza click.ro. Baldwin joaca intr-un film western, aflat in productie in Santa Fe. Biroul serifului…

- Actorul și producatorul Alec Baldwin a ucis-o accidental pe Halyna Hutchins, director de imagine al filmului Rust, dupa ce a tras cu o arma de recuzita in timpul filmarilor care se desfașurau in Santa Fe, New Mexico. In urma incidentului, Joel Souza, regizorul filmului, a fost ranit, conform smartradio.ro.…