Martori cu identitate protejată, în dosarul de la Ferma Dacilor. Cornel Dinicu are o nouă strategie Cornel Dinicu, patronul pensiunii Ferma Dacilor, unde au ars de vii opt oameni, și-a schimbat avocatul, iar acesta a spus la Antena 3 ca exista trei martori cu identitate protejata, care vor depune marturie ca incendiul a fost provocat de o mana criminala, așa cum de altfel a susținut și Dinicu.„Exista trei martori, in acest moment identitatea lor este confidențiala, care urmeaza sa fie audiati tocmai pentru a demonstra ipoteza dezvoltata de domnul Cornel Dinicu ca incendiul a fost provocat de o mana criminala”, a spus Bogdan Aanei, avocatul lui Cornel Dinicu.El a adaugat ca patronul de la Ferma… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

