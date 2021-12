Marți va fi prima și ultima zi din an în care se mai poate vizita…

La inceputul anului 2022, muzeul va intra intr-un amplu proces de restaurare și va fi inchis publicului pe durata lucrarilor. Bojdeuca lui Ion Creanga din Iași este primul muzeu literar din Romania, inaugurat la 15 aprilie 1918. Casuța „cu trei odai, coperita cu stuh, și in ograda fantana” l-a gazduit pe Ion Creanga (1837-1889) din vara anului 1872, cand a fost raspopit și nevoit sa paraseasca locuința din incinta Manastirii Golia, pana la moarte. Poveștile și Amintirile din copilarie au fost scrise in casuța botezata de scriitor bojdeuca. In vara și toamna anului 1876, a locuit aici și Mihai…