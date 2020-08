Stiri pe aceeasi tema

- Directorul general al Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor (ANPC), Paul Anghel, a declarat, intr-un interviu pentru Agerpres, ca litoralul romanesc a fost si in acest an, in vreme de pandemie, pentru unii operatori economici o justificare continua a costurilor si a serviciilor slabe,…

- Potrivit Federatiei, programul se adreseaza tuturor turistilor care doresc sa viziteze litoralul romanesc in perioada 1 - 30 septembrie, beneficiind astfel de tarife cu pana la 65- mai mici fata de cele din varful de sezon. "Pana in prezent s-au inscris in program 49 hoteluri din toate statiunile de…

- Vești bune pentru romanii care inca nu au plecat in concediu. Vacanțele de pe litoralul romanesc vor fi mai ieftine cu 20%, in medie, incepand cu data de 23 august, iar 1 septembrie tarifele mai scad cu 40-50%, potrivit unui studiu al Organizației Patronale Mamaia Constanța (OPMCTA), conform Mediafax.Citește…

