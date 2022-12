Marșul Eroilor la Timișoara organizat de Druckeria și Peluza Sud Marșul Eroilor la Timișoara organizat de Druckeria și Peluza Sud! Pe 16 decembrie, la ceas de seara, ne adunam din nou in locul in care s-a aprins scanteia Revoluției – Piața Maria. Cinstim, la fel ca an de an, memoria parinților, fraților și surorilor cazuți la Revoluție. Cinstim ideea de libertate și de sacrificiu pentru ideal. Refuzam sa uitam și ne incapațanam sa ținem flacara MEMORIEI aprinsa. Marșul Eroilor se afla la cea de 17-a ediție consecutiva. Aparut in 2005 ca raspuns al comunitații poliste la scandalurile care an de an intineaza comemorarile Revoluției, a ramas pana astazi singura… Citeste articolul mai departe pe timisoarastiri.ro…

Sursa articol si foto: timisoarastiri.ro

