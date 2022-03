Marș și protest în fața Ambasadei Rusiei din București Protest in fața Ambasadei Rusiei din București. Asociația „21 Decembrie 1989” organizeaza astazi, incepand cu ora 14.00, in fața Teatrului Național din București, acțiunea umanitara „Susținem libertatea și democrația in Ucraina.” Repatriot a adunat donații de la peste o mie de americani, intr-o acțiune umanitara organizata la New York. Astazi, la ora 18.00, participanții vor porni in marș catre Ambasada Rusiei la București, pentru a „protesta impotriva invaziei criminale a armatei rusești impotriva poporului ucrainean,” mai informeaza organizatorii.“Prin agresiunea ordonata de Vladimir Putin impotriva… Citeste articolul mai departe pe romanialibera.ro…

Sursa articol si foto: romanialibera.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Razboiul declanșat de forțele armate ruse continua in cea de-a zecea zi dupa un atac violent al acestora asupra centralei nucleare Zaporojie, cea mai mare din Europa. Președintele Zelenski s-ar fi refugiat in Polonia și a avertizat ca totul ar putea degenera intr-un dezastru nuclear. In noaptea de…

- O saptamana de la razboiul declanșat de Rusia impotriva Ucrainei se incheie miercuri, cu un convoi militar de 64 de kilometri organizat la porțile Kievului. Rușii s-au dezlanțuit asupra cartierelor rezidențiale din Harkov și turnului TV din Kiev, amplasat pe terenul memorialului Holocaustului, in condițiile…

- Razboi in Ucraina: Rușii sunt acuzați de CRIME de razboi. „Armata rusa a țintit gradinițe, orfelinate și spitale” Razboi in Ucraina: Rușii sunt acuzați de CRIME de razboi. „Armata rusa a țintit gradinițe, orfelinate și spitale” ​Ucraina și aliații sai au cerut luni o ancheta ONU privind posibile crime…

- Rezistența ucrainienilor este „extraordinara”: Britanicii lauda armata Ucrainei și spun ca rușii nu și-au atins nici o obiectiv Rezistența ucrainienilor este „extraordinara”: Britanicii lauda armata Ucrainei și spun ca rușii nu și-au atins nici o obiectiv In cursul zilei de sambata, James Heappey, secretarul…

- Bombardament rusesc in apropierea Romaniei, Poloniei? Rusia va cauta sa atraga tari NATO in conflictul din Ucraina, crede Radu Carp, profesor al Facultatii de Stiinte Politice de la Bucuresti. „Scenarii ce pot fi luate in calcul de fortele armate ruse: – bombardamente strategice in apropierea granitelor…

- Din primele informatii furnizate de autoritatile ucrainene, cel putin 40 de militari si aproximativ zece civili ucraineni au fost ucisi in primele ore ale atacurilor armatei ruse in Ucraina.Aceste pierderi umane au fost cauzate in primul val de lovituri cu rachete.Un al doilea val de atacuri cu rachete…

- Profesor de științe politice la Berlin și sociolog cu radacini in Moldova de dincoace și de dincolo de Prut, Alina Mungiu-Pippidi susține ca „interesul nostru national este sa reluam eforturile generatiilor precedente in a reveni la o Mare Neagra fara rachete nucleare, la o Europa de Est care se apara…

- Rusia investeste masiv in programe de „educatie patriotica” si isi propune sa atraga cat mai multi copii cu varste de peste 8 ani in Armata de Tineret pe fondul raspandirii unei retorici a conflictului si a unei Rusii amenintate de agresivitatea din Occident. Rusia ar trebui sa fie pregatita sa se apere,…